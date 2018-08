Ostia incontra il nuovo Commissario: "Presto iniziative in favore degli anziani". Il video

Il X Municipio ha incontrato oggi Eugenio Ferraro, il nuovo Dirigente del Commissariato del Lido, già operativo da un mese sul territorio. Ad introdurlo nell'aula Massimo Di Somma il presidente del X Municipio di Roma Capitale Giuliana Di Pillo e il vice Presidente Alessandro Ieva: "Già abbiamo avuto modo di apprezzare lo spirito collaborativo del Dottor Ferraro, che si è subito messo a disposizione supportandoci già in due operazioni condotte con la Polizia Locale per gli interventi di contrasto al commercio abusivo in viale della Vittoria e per gli insediamenti nello Stabilimento Arca a seguito di una importante bonifica".

Significativo anche il passaggio che il dottor Ferraro ha riservato nel suo discorso, riferendosi alle fasce più deboli, come anziani, bambini e donne, che rivestono sempre un'attenzione maggiore. "Andremo nelle scuole per far capire ai più giovani il concetto di legalità. Lanceremo iniziative in favore degli anziani", ha detto Ferraro.



Il dirigente ha sottolineato "l'orgoglio di appartenere a questo territorio", garantendo il "massimo impegno per la cittadinanza". Una occasione per maggioranza e opposizione di garantire la massima collaborazione della parte politica e amministrativa.