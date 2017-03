Ostia Antica, Pd: "Direttive poco chiare per lavori su strade rurali interne alla Riserva"

Finalmente stanno per partire gli interventi di manutenzione sulla dissestata rete stradale del X Municipio. La Centrale Unica Lavori Pubblici del Comune di Roma ha lanciato una gara d'appalto da oltre un milione di euro per la sistemazione delle buche e la riasfaltatura dei tratti più ammalorati.

"Stupisce che nell'elenco delle arterie interessate figuri anche via del Collettore Secondario: si tratta di una strada rurale cosiddetta 'interpoderale' ad uso pubblico e ci chiediamo che tipo di intervento si intende effettuare in questa zona, in piena Riserva Statale del Litorale Romano", ammonisce il Pd del X Municipio.

"Nel recente passato, troppo spesso sono state avanzate scellerate ipotesi di asfaltatura, che fortunatamente hanno incontrato la netta contrarietà dei residenti di Ostia Antica e delle realtà associative locali. - sottolinea il Partito Democrativo in una nota - Inoltre, nel capitolato d'appalto si parla anche di via Gloriano: una strada che non c'è, perché di fatto va a confluire nel Parco dei Ravennati. Non intendiamo dubitare della professionalità dei tecnici comunali, ma abbiamo più di qualche perplessità. Per questo, vigileremo sul buon andamento dei lavori."