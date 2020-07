Ostia, apre il drive-in più grande d'Europa: spettacoli fino al 15 settembre. Gratis bambini fino a 8 anni

Finalmente si alza il sipario, il 'drive-in Cinema Paolo Ferrari' nel parcheggio del Cineland di Ostia è pronto ad aprire. Da domani lunedì 9 luglio la programmazione potrà iniziare, continuando fino al prossimo 15 settembre.

La Commissione di Vigilanza che aveva chiesto degli aggiustamenti ha dato il via libera e approvato il progetto. Ritornaneranno così i famosi anni '60 del drive-in a Roma. Per l'estate romana Ostia gioca, dunque, la carta del cinema all'aperto.

Sarà 'Tolo Tolo' un film del 2020, scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone e prodotto da Pietro Valsecchi ad aprire le serate.

Il drive in di Ostia è il più grande d’Europa, è stato realizzato su di un'area di circa 60 mila mq, adiacente ai parcheggi della multisala Cineland in grado di ospitare fino a 460 auto e 50 moto/motorini (capienza totale 986 persone). A chi verrà in due ruote è stata dedicata una sdraio completa di cuffie per poter ascoltare il film.

L'ascolto dall'auto potrà avvenire attraverso l'autoradio: il segnale audio del film, infatti, verrà trasmesso via FM stereo.

Lo schermo di 250 metri quadri sarà comodamente visibile da ogni parte del piazzale. Ogni piazzola di sosta è di circa 10 mq e le auto distano mediamente circa 7 metri l'una dall'altra. Spettacolo unico in programma tutte le sere dalle 21.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il prezzo sarà di 10 euro, e si intende per un'auto con due persone. I bambini fino a 8 anni accedono gratuitamente, senza biglietto. La prevendita online termina alle ore 19. Dopo tale orario i biglietti potranno essere acquistati direttamente all’ingresso senza prevendita nè commissioni. Per gli acquisti online viene applicata una commissione.