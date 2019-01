Ostia: la caserma dei vigili, dai trasferimenti mancati all'esposto alla Corte dei Conti

Oltre 14 milioni di euro di soldi pubblici spesi, dal 2004. Tanto il Comune di Roma paga di affitto passivo ad un privato, titolare di un immobile che ospita la caserma della Polizia Locale del X Gruppo Mare, di via Capo delle Armi. Il caso, montato, nel corso degli anni ha avuto la chiave di svolta nel 2014.

Andrea Tassone (ex mini-sindaco condannato in Mafia Capitale) spinge per trasferire i vigili, sempre in affitto, in un immobile del porto di Ostia, di Mauro Balini (nei guai per corruzione e bancarotta, con i locali ora sequestrati ndr).

La sigla sindacale Cisl Fp alza barricate, l'Anac fa annullare tutto anche perché, pochi mesi prima i sindacati vengono a sapere dell'effettiva entità del contratto che costringe la Polizia Locale a stare nell'immobile di via Capo d'Armi.

Nel frattempo qualcuno tenta di corrompere il vigile Andrea Venanzoni (qui la notizia). Venanzoni sporge denuncia, inizia il processo per "istigazione alla corruzione" e il vigile vince. Qui, però, viene aperto il vaso di pandora.

A seguito del processo penale, la sigla sindacale ha potuto acquisire, studiare e analizzare tutta la documentazione inerente l'iter amministrativo che condusse all'epoca a passare dall'immobile pubblico dell'ex colonia Vittorio ad uno privato e con fitto di 1,1 milioni di euro annui.

Nel 2018, terminato il segreto istruttorio, gli atti della caserma, compreso il contratto, diventano pubblici ed i delegati sindacali del X Mare, in particolare Raffaele Paciocca (RSU Cisl Fp Roma Litorale) e Andrea Venanzoni (Dirigente Cisl Fp Polizia locale Roma X Mare), producono un dossier negli uffici della Corte dei Conti sullo spreco da oltre 14 milioni complessivi per l'affitto della caserma della Polizia locale.