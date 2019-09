Ostia, doppio inseguimento tra le vie del quartiere: così due pusher sono stati fermati

Doppio inseguimenti. Due operazioni distinte e altrettanti pusher in manette. Succede a Ostia, dove gli agenti del Reparto Volanti, in piazza Lorenzo Gasparri, a seguito di un inseguimento hanno bloccato e perquisito un romano di 29 anni.



Lo stesso che aveva cercato di defilarsi alla vista degli operatori, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish e di 60 euro in contati, provento dell’attività illecita posta in essere. Perquisita anche l’abitazione dell’uomo, i poliziotti hanno rinvenuto ulteriore droga e materiale per il taglio e il confezionamento. Arrestato, dovrà rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

E sempre ad Ostia, gli agenti del Reperto Prevenzione Crimine, impegnati in un posto di controllo, hanno intimato l’alt ad un’autovettura in transito su via Cristoforo Colombo. Il conducente, un albanese di 19 anni, accortosi della pattuglia, invertiva repentinamente la marcia. Ne nasceva un inseguimento al termine del quale i poliziotti riuscivano a bloccare la marcia dell’autovettura.

A seguito di perquisizione personale, estesa anche al veicolo, gli agenti rinvenivano, occultate nel vano sotto il piantone dello sterzo, 27 dosi di cocaina, e in dosso all’uomo 980 euro in contanti provento dell’attività di spaccio. Arrestato, dovrà rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.