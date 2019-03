X Municipio: un medico e due insegnanti le più votate donne dell'anno 2019

Emozionate e sorprese. Tre donne, tre professioniste che si sono distinte in ambiti che riguardano la vita sociale ed il lavoro. Barbara Bianchini, Giuliana Piras e Cristiana Sottile, sono state premiate oggi nell’ambito della Giornata internazionale della donna per la loro “passione, dedizione e impegno”, come recita la targa data loro alla presenza della Presidente del Municipio Giuliana Di Pillo, dell’assessore alla Scuola e alle politiche sociali Germana Paoletti e delle consigliere Filomena Cotti Zelati, Agnese Manuelli e Margherita Welyam, rispettivamente Presidente e componenti la Commissione Pari Opportunità.

E di pari opportunità ha parlato la Presidente Di Pillo quando ha ricordato come proprio la Giunta ed il Parlamentino lidense siano formati in gran parte da donne e di come “in questi anni sono state tante le occasioni di riscatto che hanno permesso di acquisire rispetto nella società”.

L’Assessore Paoletti ha rilevato come da sempre la scuola sia “donna” e di come l’impegno profuso nella scuola sia “un impegno morale e di grande responsabilità nei confronti dei ragazzi, uomini di domani”. Di tutt’altro tono l’intervento della Presidente della Commissione Pari opportunità Filomena Cotti Zelati che si è soffermata, commossa, su “quelle sedie vuote che rappresentano le donne che non ci sono più, vittime di femminicidio. Ma oggi è un giorno di festa per voi - ha poi dichiarato Cotti Zelati - e mi congratulo per quanto avete fatto e quanto continuerete a fare nel vostro quotidiano”.

LE PREMIATE

BARBARA BIANCHINI

Per il suo impegno allo sviluppo dell’insegnamento di sostegno per gli alunni disabili, impegno portato avanti con progetti di inclusione scolastica, condivisi con i colleghi.

Nel 2018 ha conseguito il Premio Atlante, grazie ad un progetto di istruzione domiciliare per uno studente disabile. Un progetto unico e speciale per valenza inclusiva e innovativa realizzato nel Municipio X. Donna, professionista, mamma, ambiti che ha saputo conciliare con umanità e determinazione.

GIULIANA PIRAS

Fondatrice e membro attivo del gruppo Cuori Verdi, medico e madre, dedica il suo tempo libero al decoro urbano del Municipio X, in particolare nelle zone di Infernetto, Acilia, Axa e Acilia e con la collaborazione di altre donne. Come professionista, ha svolto la sua attività nell’emergenza d’urgenza, nella ASL e come medico necroscopico. Chi la conosce la definisce energica, allegra e altruista.

CRISTIANA SOTTILE

Professionalità e dedizione nell’ambito scolastico dove svolge il ruolo di vice preside. Il suo impegno è a 360 gradi e non riguarda solo gli studenti ma anche le loro famiglie. Un impegno che riguarda anche la continua ricerca nell’ambito didattico. Donna di grande umanità, generosità e disponibilità, punto di riferimento dell’intera comunità scolastica del Municipio X.