Ostia: aggredita dal compagno ubriaco, soccorsa e portata in ospedale

E' tornato a casa ubriaco e ha picchiato la sua compagna. E' successo ad Ostia, dove in via Galli della Mantica i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti arrestando un 36enne romeno per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, seguito di una richiesta ricevuta sul 112, si erano precipitati presso l'abitazione dove era stata segnalata una violenta lite. Nella circostanza, i Carabinieri sono riusciti a sedare la lite scoppiata tra una coppia per futili motivi, riuscendo a bloccare l’uomo in evidente stato di ubriachezza, che si è anche scagliato contro i militari, e soccorrendo la donna.

Il violento è stato subito arrestato e accompagnato presso le camere di sicurezza della caserma in attesa dell'udienza di convalida, mentre la donna è stata affidata alle cure mediche del personale sanitario dell'ospedale Grassi, dove è stata medicata per le lesioni subite, giudicate guaribili in oltre 45 giorni.