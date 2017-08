VIDEO | Ad Ostia la spiaggia per amici a "quattro zampe", dove i cani fanno il bagno e si stendono sul lettino

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Siamo andati al "Free Dog Village", al primo cancello di Castel Porziano. Dove i cani possono fare il bagno con il proprio padrone, giocare liberamente tra loro e, perché no, farsi un sonnellino all'ombra dell'ombrellone.

L'atmosfera che si respira è di socialità. Non solo tra i cani, ma anche tra i proprietari che possono condividere liberamente una giornata al mare con il proprio amico a quattro zampe. Qui, perchè nelle altre spiagge del lido di Ostia, questo sarebbe impossibile. "Crediamo fortemente in questo progetto e in tre anni notiamo un incremento di ospiti - spiega Riccardo De Colombari, presidente associazione cinofila 'Amici di Max' e fondatore del Free Dog Village insieme ad Ares Manegement -. Il cane è ormai un membro della famiglia, spazi come questo diventano sempre più importanti". Il tutto nel massimo rispetto verso gli altri e verso l'arenile. Infatti per entrare bisogna avere a portata di mano i sacchettini per raccogliere i bisogni.