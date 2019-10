Ostia, distrutto l'albero della legalità in ricordo di Borsellino

"Distrutto l'albero della legalità piantato in piazza Gasparri a Ostia in occasione dell'anniversario della strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992 ed è stata vandalizzata anche la targa in ricordo di Paolo Borsellino e di tutte le vittime di mafia", lo ha reso noto il segretario del Sap Lazio, Francesco Paolo Russo, sul suo profilo Facebook.

"Ostia e Roma, come tutta Italia, sono contro ogni tipo di mafia e questo gesto non fermerà un processo di civiltà oramai vivo e voluto da tutti! La mafia fa schifo. Borsellino e Falcone eroi della Nazione", ha poi aggiunto Russo.