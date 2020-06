Ostia, una discarica vicino ad una scuola: via roulotte e baracche abusive

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Polizia Locale del X Gruppo Mare, l'Ama e il X Municipio hanno smantellato le baracche abusiva in via della Tortuga, ad Ostia.

Qui, nel corso del tempo, si era formata una discarica vicino ad una scuola e alle abitazioni sul mare di Roma dove accumulatori seriali di rifiuti con macchine e roulotte e accampamenti interni alla Riserva del Litorale si erano fatti casa sotto i balconi dei cittadini.

Sul caso è intervenuto Paolo Ferrara, consigliere pentastellato nel Comune di Roma: "La sindaca Raggi ci ha chiesto più volte questo intervento. Proprio perché a scrivere sono stati i cittadini. Via della Tortuga è il simbolo di come questa Amministrazione sia vicina ai problemi delle persone. Bonifica del verde, via i rifiuti, via le roulotte, via le baracche, pulizia totale dell'area, sequestro delle macchine e tutela delle persone. Grazie all'intervento della Polizia di Roma Capitale, dell'Amministrazione e di Ama si è ristabilita la normalità".



E gli interventi anti degrado, ad Ostia e in tutto l'entroterra del Decimo Municipio, continuano ormai da tempo come ha confermato anche l'assessore all'ambiente Alessandro Ieva: "Ieri ci siamo concentrati anche sull'ex Mercato San Fiorenzo, il manufatto occupato in via Poggio di Venaco, via Litoranea, via del Lido di Castel Porziano, le vie in zona Macchia Palocco e nell'area dove verrà realizzato il Vivaio Municipale che ospiterà inoltre il personale del Servizio Giardini dell'entroterra attualmente dislocato sulla Via Ostiense".