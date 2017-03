Ostia, strada dissestata: deviati i bus della linea C19

Troppe buche e i bus della linea C19 sono stati così deviati. A causa del dissesto del manto stradale in via Isole Salomone e via dell'Acqua Rossa sono deviati i bus.

Giunti in via dei Velieri percorrono via delle Isole di Capoverde, via delle Baleniere e via delle Canarie da dove ripredono il loro normale percorso. Ad Acilia, invece, prosegue la deviazione della linea 063, ad Acilia. In arrivo da via Ruspoli la linea devia su via di Dragoncello, viale dei Romagnoli, largo Cesidio da Fossa e via Mascardi.

All'origine della deviazione la chiusura al traffico via Giacomo della Marca, dove il 28 dicembre si è verificato il crollo di una palazzina, e dei lavori a via Catrani.