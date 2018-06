Ostia: decade la concessione del Med, entro settembre la demolizione

Decade la concessione dello stabilimento Mednet di Ostia. Il piccolo lido, al lato del Canale dei Pescatori e già 'visitato' più volte dalla Polizia Locale negli ultimi anni, ha perso il ricorso al Tar del Lazio.



E così, con la Determinazione Dirigenziale a firma del direttore del X municipio Nicola De Bernardini numero 91135, è stata sancita la demolizione dello stabilimento per gli "interventi abusivi realizzati sul Demanio Marittimo dello Stato, nell'ambito della Concessione Demaniale marittima rilasciata".



"Continua quindi il percorso di questa Amministrazione, verso la restituzione entro l’estate ai cittadini del proprio mare, un percorso impervio e sicuramente non semplice, che abbiamo voluto intraprendere senza esitazione alcuna", commenta la presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo.



"Il cambiamento parte proprio da queste azioni, tese a ripristinare quelle che sono le regole e il rispetto delle norme che tutelano l’utilizzo degli arenili. Questa Amministrazione, ha come unico obiettivo l’interesse della collettività e il bene comune, pertanto sul tema spiagge e lungomuro, questo provvedimento è la pietra angolare di un processo inarrestabile", ha concluso la numero uno del parlamento di Ostia. Giorni fa è stata richiesta la revoca della concessione anche dello stabilimento Le Dune del presidente di Federbalneari Renato Papagni che non ha voluto commentare la richiesta amministrativa.