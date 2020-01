Daspo agli ultras dell'Ostiamare, parla il capitano dei biancoviola: "Mai minacciati dai nostri tifosi"

Fa discutere ad Ostia e nel mondo del calcio laziale, il provvedimento della Questura di Roma che ha sottoposto a Daspo sette ultras dell'Ostiamare.

I destinatari del provvedimento hanno tra i 29 ed i 37 anni. Per uno la durata è di 8 anni, per 3 di 6 anni, per 2 di 5 anni e per l'ultimo di 3 anni; per tutti è previsto l'obbligo di firma in concomitanza degli incontri di calcio.

A commentare la notizia ci ha pensato Adriano D'Astolfo, storico capitano dell'Ostiamare: "Apprendo con grande stupore che i nostri tifosi sono stati accusati ingiustamente di comportamenti intimidatori nei confronti di noi giocatori, che addirittura ci avrebbero minacciati e provocati e che il tutto sarebbe finito in uno scontro fisico con un nostro compagno. Io ero lì, e posso dire che tutto quello che ho letto, non è affatto accaduto e non riesco a capire come sia possibile veicolare in questo modo una notizia. In tutti questi anni , i nostri tifosi ci hanno sempre sostenuti sempre, senza mai provocare o addirittura toccarci anche lo scorso anno sono stati presenti e vicini alla squadra fino all’ultimo secondo del play out. Esprimo la mia solidarietà a tutti i nostri tifosi, noi siamo con voi".