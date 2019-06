Critical Mass: una coppia di sposi brinda nella Colombo bloccata dai ciclisti

Migliaia di ciclisti sulla Cristoforo Colombo, domenica 2 giugno, hanno paralizzato il traffico. Era la prima giornata veramente calda della stagione. Motivo per cui tanti romani hanno preso l'auto, direzione Ostia, per raggiungere le spiagge del litorale. Lo hanno fatto senza prendere in considerazione che, quello, era anche il percorso previsto per la seconda giornata della Ciemmona.

La massa critica che manda il traffico in tilt

Creare una situazione di disagio per chi si sposta in auto è, per chi aderisce a Critical Mass, uno degli obiettivi da perseguire. "Se la massa è sufficiente – viene ricordato proprio sulla pagina facebook che ha aperto il movimento italiano – il traffico non ciclistico viene bloccato anche su strade di grande comunicazione". Com'è accaduto, precisamente, per la Cristoforo Colombo.

L'emozione dei novelli sposi

Tra gli automibilisti incollonnati, c'è stata una coppia che non è sembrata affatto a disagio"Abbiamo condiviso un brindisi sulla Colombo – raccontano su facebook Fabrizio e Sara – perchè ci siamo sposati". Tutt'altro che infastiditi dal traffico creatosi, i novelli sposi hanno voluto "ringraziare tutti" perchè "abbiamo provato davvero una bella emozione".

Le testimonianze d'affetto

Le testimonianze d'affetto, dalla strada, si sono poi trasferite sul web. C'è chi ha provato a coinvolgere gli sposini facendoli entrare nel movimento della cosiddetta Ciemmona. "Alla prossima critical mass, prevista per fine giugno – ha ricordato qualche ciclista sulla pagina facebook– vogliamo che siate con noi". Invito ribadito da tanti appassionati delle due ruote a pedali. C'è stato anche un simpatico siparietto con un'altra coppia che festeggiava i 30 anni di matrimonio. "Il caso ha voluto che ci incontrassimo proprio quando ero, per gioco, vestita da sposa" racconta Chicca F. sempre sulla pagina gestita da Critical Mass. La coppia ha mostrato di gradire. Quindi, parafrasando il commento fatto da un altro appassionato delle due ruote a pedali, tanti "auguri e figli ciclisti".