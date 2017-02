Ostia: mail fasulle, hacker e cortei. Sale la tensione tra Casapound e antifascisti

Volantini strappati e aggressioni in strada. Profili social "rubati" e comunicati stampa fasulli. Due cortei, entrambi in programma sabato, uno ad Ostia e l'altro ad Acilia. Casapound da una parte, Ostia Solidale dall'altra. E' lo scontro tra fascisti e comunisti del nuovo millennio che fa salire alle stelle la tensione del X Municipio.

Ad accendere l'ultima miccia in una faida che, a livello giovanile e non solo va avanti ormai da anni, è stata l'aggressione avvenuta lo scorso 1 febbraio e riportata da RomaToday con un'intervista a Diego, attivista sociale di 'L'Alternativa Onlus' impegnata per i senza dimora e gli immigrati, che ha raccontato quanto successo in via della Stazione Vecchia.

Diego, secondo il suo racconto con tanto di denuncia presentata in Questura, ha detto di essere stato "accerchiato, gettato in terra e preso a calci da 5 ragazzi di Casapound". Accuse, però, prontamente spedite al mittente dal movimento politico di estrema destra che ha parlato di "fatti mai accaduti e menzogne al solo fine di denigrare Casapound ed escluderlo dal dibattito politico". L'evento crea un effetto domino. Casapound si riunisce e organizza un corteo in ricordo delle Foibe ad Acilia partendo sabato 11 febbraio alle 17 da piazza San Leonardo da Porto Maurizio.

Ostia Solidale, gruppo di artisti di strada, associazioni, collettivi studenteschi, sindacati e attivisti politici, nel frattempo si riunisce a Santa Monica il 4 febbraio e rilancia con un nuovo corte, ad Ostia, in programma sempre sabato al grido: "Fermiamo Casapound". "Chiediamo la chiusura immediata della sede Ater di Acilia abusivamente occupata da Casapound, e chiediamo la chiusura delle due sedi di Ostia dove vengono pianificate le aggressioni nel X Municipio", accusano i rappresentati di Ostia Solidale in una nota dando appuntamento alla cittadinanza presso la Stazione di Lido Centro.

Un affronto, di sinistra, che il mondo, di destra, non può accettare. "Siamo pronti ad occupare piazza della stazione Lido Centro ed impedire il corteo antifascista. E' una provocazione inaccettabile e diamo appuntamento alle 14.30 presso la nostra sede per tentare di impedire questa sfilata vergognosa", replica Luca Marsella, responsabile di Cpi sul litorale romano.

Il clima si riscalda. Le scaramucce aumentano. Gli studenti di Blocco Studentesco puntano il dito contro "una ventina di studenti dei collettivi antifascisti e dei giovani del Pd si sono riuniti davanti al liceo Anco Marzio" cha avrebbe tentato di impedire il volantinaggio sulle vittime delle foibe.

I giovani di sinistra fanno muro, asseriscono che a subire le aggressioni sono stati loro e denunciano "furti" di pagine social su Facebook. "I fascisti hanno aperto una pagina falsa a questo link per dare informazioni sbagliate sul corteo di sabato. Condividete foto e messaggio ad altri contatti per chiudere questa pagina". Ieri un altro attacco "hacker", di cui al momento ancora non si conosce la matrice.

In un comunicato stampa fasullo, mandato da un indirizzo mail creato ad hoc, si legge che "il corteo di Ostia Solidale viene spostato ad Ostia ad Acilia a piazza Segantini", ad un chilometro di distanza dalla manifestazione organizzata da Casapound, un trasloco forzato a causa di una "richiesta delle Forze dell'Ordine", si legge nulla falsa nota. Sia Ostia Solidale che Casapound, interpellate da RomaToday, smentiscono la paternità dell'indirizzo mail da cui è partito il falso comunicato stampa.

La Questura, informata dei fatti, nega ogni cambio di sede, conferma l'autorizzazione per il corteo di Ostia Solidale a Lido Centro e per quello di Casapound ad Acilia e indaga a 360 gradi sulla vicenda. Nel mirino degli agenti del Commissariato del Lido, coordinati dalla Dottoressa Matarazzo, ci sono soprattutto gli attacchi hacker. Il Commissariato del Lido sta effettuando opportune indagini sui due profili "fake" allo scopo di individuare i responsabili.

"Le due manifestazioni, così come preavvisate dagli organizzatori, saranno comunque garantite dalla presenza delle forze dell'ordine. Non sarà tollerata alcuna forma di illegalità o turbativa dell'ordine pubblico e, i trasgressori, saranno perseguiti a norma di legge", sottolineano dalla Questura.

Entrambe le fazioni, a ridosso dei due eventi, non intendono però fare passi indietro. "Vogliamo impedire il corteo antifascista. Ci vedremo alle 14.30 presso la nostra sede e tenteremo di fermare la manifestazione. Non vogliamo creare problemi di ordine pubblico ed abbiamo sempre dimostrato un grande senso di responsabilità ma non possiamo accettare una tale provocazione nel Giorno del Ricordo ed un corteo che urla di voler chiudere le nostre sedi e che fomenta l'odio politico. - ha detto Luca Marsella a Il Quotidiano del Litorale - Molto dipenderà dal comportamento delle forze dell'ordine, se andranno contro una legge nazionale e fermeranno noi difendendo un corteo del genere saremmo di fronte ad una grande vergogna ma non ci stupiremmo. Qualsiasi cosa accadrà i responsabili vanno cercati in tutti i partiti politici: in quelli che stanno sostenendo e che parteciperanno alla manifestazione antifascista, ma soprattutto in quelli che stanno in silenzio. Movimento 5 Stelle e centrodestra non prendendo le distanze da chi istiga alla violenza si rendono complici".

"Il corteo autorizzato di doman sarà un corteo pacifico e festoso. Rispetteremo il percorso stabilito e quindi non ci sarà occasione di tensione. Saremo accompagnati dal ritmo festante dei tamburi della Caracca. - ribatte Ostia Solidale - Rinnoviamo l'invito a tutti per domani alle ore 15:30 presso la Stazione Lido Centro, lato via Cardinal Ginnasi. Coscienti dell'importanza della giornata di domani, ribadiamo ancora una volta che la cultura dell'odio non ci appartiene". Fasciti e comunisti 2.0, tra cortei e social-attacchi.