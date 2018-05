Ostia: ecco l'università del mare, presentato il programma dei corsi

Ostia è pronta ad accogliere la "sua" università. Presso la sala del Palafijlkam è stato presentato il programma del nuovo polo dell'Università Roma Tre. In autunno, partiranno infatti i corsi del primo anno accademico relativi al triennio Ingegneria delle Tecnologie per il Mare, unico sull'intero territorio nazionale. Ad ospitare il polo Universitario, intitolato nei mesi scorsi a Giulio Regeni, sarà l’ex Enalc Hotel.

A tagliare il simbolico nastro la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo si è rivolta agli studenti presenti parlando "di una grande opportunità per il territorio: "Sarà una ricchezza per il territorio. E tutto nato in sinergia tra Regione Lazio, Roma Tre, Roma Capitale e del X Municipio. L'auspicio è che questo possa essere l'inizio, l'avvio per poter giungere ad una vera e propria Città universitaria. Voi con noi avete la possibilità di veder nascere e crescere tutto questo".

Il corso di Ingegneria delle Tencologie del Mare, come ha avuto modo di spiegare il professor Massimo Gennaretti, coordinatore del Polo universitario, riguarderà in particolare lo studio di tutto quanto è legato al mare e quindi l'energetica, lo sfruttamento delle risorse rinnovabili, l'ingegneria off-shore, le costruzioni marittime, la protezione della costa, la dinamica del moto ondoso.

Previsto anche un laboratorio di ingegneria dei fluidi e, grazie a validi partner quali ad esempio il CNR, sarà possibile, usufruire della vasca navale, oltre che per la didattica anche per la ricerca. Il nuovo polo universitariom, raggiungibile con la Roma-Lido alla fermata Castelfusano, in futuro si potrebbe arricchiere con altri corsi di laurea.