Ostia, al Pontile arrivano le transenne per evitare gli assembramenti

Non si vuole correre rischi. Le possibilità di contrarre il coronavirus sono ancora alte e così anche Ostia si è voluta adeguare. Oltre la chiusura dei parchi, disposta dalla sindaca Virginia Raggi, la Polizia Locale del X Gruppo Mare ha chiuso il Pontile

Le transenne sono state posate all'ingresso per impedire il transito pedonale verso la passeggiata a mare. Gli operai dell'Ufficio Tecnico hanno posato una serie di transenne in piazzale dei Ravennati mentre gli agenti del X Gruppo Mare avranno il compito di vigilare contro gli assembramenti.

Nel frattempo il Consigliere di FDI inX Municipio Mariacristina Masi chiede si aumentare i controlli: "Quando una città chiude e si chiede ai cittadini lo sforzo di limitare la propria libertà personale per rimanere a casa e ai commercianti di chiudere le attività si crea un evidente problema di sicurezza che non si deve sottovalutare. Ristoranti e locali la sera, quando sono aperti, costituiscono anche un deterrente per i delinquenti e il fatto che siano chiusi lascia spazio per agire indisturbati. Diversi sono stati i casi in questi giorni ed è necessario tutelare anche i negozi, che così rischiano più facilmente di essere presi di mira. Chiediamo quindi un impegno serio sulla sicurezza, in questo momento in cui, per la salute pubblica, si chiedono grandi sacrifici ai romani".