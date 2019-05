Il Campidoglio non pota gli alberi, l'iniziativa del Coni non si fa: consigliere di Ostia si incatena

Il Campidoglio, che gestisce lo Stadio "Giannattasio" di Ostia, non ha fatto le potature degli alberi all'interno dell'area dell'impianto e così l'Eudcamp Coni, il progetto dei centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni che, nel periodo estivo, hanno la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d'età, non può disputarsi.

Nel pomeriggio del 7 maggio, Andrea Bozzi, capogruppo civico di "Un Sogno Comune" in Municipio X, protestando, si è incatenato ai cancelli dell'impianto: "È una vergogna inaudita e il Municipio X dorme. Per questo ho cercato di svegliarli".

"Il Coni ha fatto sapere a malincuore - aggiunge - che senza adeguata manutenzione del verde non ci sono i requisiti di sicurezza per poter svolgere l'attività, ma nessuno si è mosso e i genitori interessati continuano ad avere rassicurazioni vaghe anche dal Municipio, dove ho presentato un'interrogazione urgente a Presidente e Assessore allo Sport, ma intanto in tutta Italia stanno prendendo iscrizioni e qui invece le famiglie non sanno più che fare e a chi appellarsi".

"Evidentemente - conclude Bozzi - il Comune di Roma se ne infischia di circa 200 famiglie che usufruiscono di un Campus altamente educativo e dai costi contenuti. Eppure la Sindaca Raggi negli anni scorsi venne a "Educamp" a fare passerella. Spero che si renda conto di ciò che sta accadendo e intervenga immediatamente".