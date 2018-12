Ostia si accende per il Natale: l'iniziativa per premiare il condominio più bello

Come negli Stati Uniti. Ostia si fa bella per il Natale grazie anche alla seconda edizione del premio "Il più bel condominio addobbato per Natale", l'iniziativa de 'La Mia Ostia' per premiare il condominio "più bello". A partire dall'8 dicembre 2018 e fino al 20 dicembre, dopo aver messo gli addobbi per le feste natalizie, si può scrivere alla pagina 'La mia Ostia'.

Aldo Marinelli fotograferà le decorazioni e posterà le foto sulla pagina in un post dedicato. I post dei condomini che prenderanno il maggior numero di "Mi piace" potranno vincere dei premi, che saranno consegnati durante le feste natalizie.

Al condominio vincitore verrà assegnata la targa del primo premio, la frutta offerta da Kuki e per ogni condomino sarà offerta una cena a base di pizza e bibita presso il ristorante 029, previa prenotazione direttamente al locale. L'anno scorso hanno vinto Lilly ed il marito Luciano che da 25 anni si occupa personalmente delle decorazioni del giardino condominiale, della fontana, degli androni e del presepe (qui il link).