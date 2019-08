Ostia, il Comune compra le "case di sabbia" ma tra un anno. Gli inquilini: "Aspettate il morto? I balconi crollano"

Il Comune di Roma comprerà tutte le cosiddette 'case di sabbia' ex Armellini di Ostia ma i tempi sono lunghi: non se ne parla prima di un anno. È quanto emerso nel corso di una commissione capitolina Trasparenza convocata dal dem Marco Palumbo, dove è intervenuto Paolo Saolini, dirigente dell'assessorato Patrimonio, alla presenza di alcuni inquilini.

"È intenzione dell'amministrazione procedere all'acquisto, prima dovremo fare la stima del valore e a durata di questa operazione di valutazione potrebbe essere superiore a un anno. Per questo motivo il dipartimento Patrimonio ha chiesto aiuto all'ufficio stime dell'Agenzia delle Entrate per accelerare i tempi", ha spiegato Saolini.

Intanto l'amministrazione sta già versando alla proprietà (la Moreno estate, ndr) le indennità riconosciute dal Tribunale civile con le prime perizie dei tecnici che sono invece iniziate a giugno.

In attesa dell'inizio delle operazioni di acquisto resta sul tavolo il problema della manutenzione straordinaria degli immobili che in alcuni casi presentano gravi di problemi di stabilità e dei balconi pericolanti come denunciato recentamente dai residenti a RomaToday. Il dipartimento, comunque, ha ribadito che durante le ultime riunioni in Prefettura, vista la volontà di acquisto da parte del Comune di Roma, gli sfratti sono stati di fatto "congelati".

Gli inquilini, intervenuti durante la riunione, sono però delusi: "Ci aspettavamo qualche novità in più". E un'altra, in riferimento alla mancata manutenzione straordinaria: "Cosa aspettate, il morto? I balconi crollano, sotto le case non si può camminare. E poi ci sono i topi".

"Il Campidoglio vorrebbe acquistare gli alloggi per garantire continuità abitativa ai residenti sì, ma la compravendita non può perfezionarsi finché non si conclude la vertenza giudiziaria. - spiega il presidente della Commissione Trasparenza Palumbo - Ci auguriamo che l'iter venga accelerato il più possibile nell'ottica di rassicurare i residenti di questi appartamenti. Nel frattempo, a settembre come commissione faremo un sopralluogo nella zona per verificare lo stato manutentivo degli alloggi. Alla luce delle criticità denunciate dagli stessi inquilini è fondamentale intervenire il prima possibile per scongiurare eventuali situazioni di pericolo".