Ostia, "Basta commissariamento": i cittadini scrivono a Mattarella. Silenzio assordante del M5S

"Basta commissariamento, vogliamo votare". E' questo il grido dei residenti del X Municipo che, fino al prossimo autunno, non potrà eleggere il proprio minisindaco. Da Ostia all'entroterra, dall'Infernetto ad Acilia, Axa, Casal Palocco, i cittadini sono stufi di essere additati come "mafiosi" e così sono iniziate le prime iniziative spontanee.

LA LETTERA A MATTARELLA - Dopo un simbolico sit-in di protesta sotto il Palazzo del Governatorato, nel giorno in cui CasaPound ha bloccato il Lungomare Paolo Toscanelli, in tanti hanno scritto niente meno che al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché "non emetta il decreto di proroga della commissione straordinaria del Municipio X, come da delibera del consiglio dei Ministri, per non essere conforme ai requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge e chiede di permettere ai cittadini del municipio X di esercitare il proprio diritto al voto, riconosciuto dalla Costituzione eleggendo democraticamente, finalmente dopo quasi due anni di commissariamento, a vario titolo i propri diritti rappresentati dalla comunità".

LE REAZIONI POLITICHE - La lettera, però, è solo una delle iniziative in atto. Il prossimo 7 gennaio alle ore 10, in piazza Anco Marzio, associazioni, commercianti, politici e non, comitati di quartieri e chiunque voglia partecipare si riuniranno per dire "Noi non ci stiamo". Un incontro "apartitico, senza bandiere", fanno sapere i promotori dell'evento.

Nel frattempo si allunga la lista dei dissidenti. In queste ore sono scesi in campo per chiedere lo stop alla proroga del commissariamento del X Municipio Sinistra Italiana, il Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati Renato Brunetta, Fratelli d'Italia con il capogruppo alla Camera dei Deputati, Fabio Rampelli e con il consigliere regionale Fabrizio Santori, Noi Con Salvini, Casapound, che ha occupato il parlamentino lidense, e addirittura il Partito Democratico con la posizione "morbida" di Giovanni Zannola.

IL SILENZIO DI RAGGI - Insomma, tutti tranne il Movimento 5 Stelle come ha anche sottolineato Stefano Fassina, consigliere capitolino di SI che presenterà presto un ordine del giorno in Campidoglio e un'interrogazione al Ministro dell'Interno Marco Minniti sulla questione: "‎E' incomprensibile il silenzio della sindaca Raggi su un territorio che amministra. E' inaccettabile che non si pronunci in un verso o nell'altro. Il sindaco può esprimere una posizione politica e soprattutto il Governo e chi amministra la città deve spiegare le motivazioni alla cittadinanza".

Fassina, ad Ostia per l'apertura della raccolta di firme contro la proroga del commissariamento, incalza: "Ostia deve andare al voto in primavera. Non sottovalutiamo i problemi del territorio, ma pensiamo che la strada più efficace sia la partecipazione democratica. Vogliamo capire dal partito di maggioranza, M5S, che cosa pensano perchè per noi questa scelta dà un imprinting ancora più negativo alle vicende che hanno interessato questo territorio e rischiano di indebolire le energie che ci sono per la ricostruzione morale politica e amministrativa del municipio".

FAVOREVOLI AL COMMISSARIAMENTO - Fuori dal coro l'Unione dei Comitati di Ostia che con il suo presidente Ciro Orsi spiega: "Non conosciamo chi ha redatto l'appello in circolazione in queste ore rivolto al Presidente Mattarella, ma ne prendiamo decisamente le distanze come anche da tutte le esternazioni di politici che stanno chiedendo di tornare alle urne. I cittadini onesti di questo territorio, non devono sentirsi offesi da questa proroga. Semmai dovrebbero pretendere a voce alta che la Commissione Straordinaria agisca con maggiore forza e con strumenti più adeguati per estirpare il marcio che ha degradato il X Municipio".