Colombo, traffico e incidenti saranno gestiti dai vigili di Ostia. L'allarme: "Siamo pochi e senza fondi"

Incidente, traffico, gestione della viabilità ed emergenze sulla via Cristoforo Colombo saranno gestite dalla Polizia Locale del X Gruppo Mare. I vigili di Ostia, già in carenza di organico, dal primo aprile subentreranno quindi al Gruppo Pronto Intervento Traffico che sarà così spostato in altre aree di Roma.

A deciderlo, con una nota, il vicecomandante della polizia locale Carlo Buttarelli. Nella missiva si annuncia che, al termine della fase di affiancamento prevista per il 29 marzo, avverà il passaggio agli agenti di Ostia il compiuto di vigilare sulla sicurezza di chi percorre la Cristoforo Colombo. A nulla sono così valse le proteste delle donne e degli uomini di via Capo delle Armi, né l'impegno preso in X Municipio dal Movimento 5 Stelle locale.

"Come opposizione abbiamo lottato in tutti i modi per fermare questo assurdo provvedimento del Comando generale della Polizia Locale, fino a spingere la stessa maggioranza M5S a votare in Aula un documento che impegnava la Presidente Di Pillo a farsi valere in Campidoglio. Ed il risultato è che dal primo aprile verranno sottratti una trentina di agenti da altri compiti. Questa amministrazione, sempre più debole e succube del Campidoglio, ancora una volta dimostra di non saper difendere le esigenze del territorio, per poi magari chiedere agli stessi Vigili compiti di ogni tipo che, non a caso, non riescono ad assolvere perché sempre più sotto organico", ha commentato Andrea Bozzi, capogruppo delle liste civiche "Ora" e "Un Sogno Comune".

"Il Sindaco ci snobba. Si finge di mandare più risorse per poi riassorbirle. Siamo in una situazione di sudditanza totale e abbiamo per questo esortato il Presidente e la maggioranza ad avere una maggiore determinazione nei confronti del Campidoglio. - è invece il commento del Capogruppo di Forza Italia in X Municipio Mariacristina Masi - Dobbiamo portare avanti con decisione quanto stabilito in Consiglio e siamo disposti ad appoggiare il governo Municipale in una battaglia politica in Comune per un supporto maggiore alla Polizia Locale del X Gruppo invece di continuare a subire decisioni che vanno a penalizzare il nostro territorio".

Delusi i vigili di Ostia come si evince la nota di Raffaele Paciocca RSU Cisl FP e Andrea Venanzoni Dirigente Cisl FP che sottoilneano l'allarmante disinteresse istituzionale: "Mentre in Commissione municipale emerge pubblicamente quanto purtroppo avevamo già dovuto rilevare da settimane sulla pelle del Comando X Mare, ovvero la totale assenza ad oggi, e contrariamente a quanto avvenuto negli scorsi anni, dell'invio di fondi straordinari per il contrasto al commercio abusivo e la contestuale assenza di qualunque pianificazione in vista della stagione estiva ormai alle porte, arriva la definitiva assegnazione della Cristoforo Colombo al X Mare. Abbiamo così un Gruppo da cui da un lato si pretendono sempre più gravose incombenze e dall’altro si vanificano gli innesti di nuovo personale e si riducono drasticamente i fondi di straordinario, una situazione paradossale che si riverbererà negativamente sui servizi offerti e sulla cittadinanza tutta".



"È evidente come questa totale assenza di razionale pianificazione e di governo amministrativo abbia portato ad una marcata centralizzazione che induce Roma a disporre come meglio crede delle risorse e delle forze di un territorio che percepisce come distante. Questo vale non solo per la polizia locale ma anche per tutti gli altri settori che compongono la macchina amministrativa municipale. - continuano Paciocca e Venanzoni - Infatti dei 21 funzionari amministrativi neoassunti da Roma Capitale nemmeno uno è stato destinato al X Municipio, nonostante il conclamato bisogno di personale, e come se non bastasse prosegue anche lo stato di agitazione delle assistenti sociali già arrivate addirittura allo sciopero a fine marzo, assistenti sociali che sono davvero pochissime per un territorio così vasto e socialmente complesso come quello lidense. Se questa è l'idea di complessiva gestione amministrativa, in previsione della Estate, siamo pronti ad una durissima vertenza sindacale, come per altro avevamo annunciato in una anticipatoria, ed inascoltata, lettera di febbraio con cui avevamo messo in guardia su quanto si profilava all'orizzonte".