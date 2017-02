Ostia: Città dei Mestieri chiusa da un mese, manca elettricità. L'appello a Raggi

E' ormai un mese e mezzo che le Città dei Mestieri di Ostia, in via del Sommergibile, è chiusa. La causa è un guasto elettrico che risale ormai al 13 gennario. Il centro, a pochi chilometri dell'Idroscalo, "si propone come uno spazio unico sul territorio dedicato all'orientamento, alla formazione, al lavoro e all’impresa, aperto a tutti. L'accesso è libero, gratuito, senza appuntamento e prevede la consultazione autonoma del materiale".



Un polo importante per chi cerca lavoro. "La struttura, come punto operativo della Direzione socioeducativa del X Municipio, ha avuto riconoscimenti a livello europeo, nazionale e territoriale, per i vari progetti dei quali è stata partner attivo. - sottolinea il il coordinamento territoriale Nuova Ostia - La sua collocazione nella zona Ponente di Ostia la propone come luogo congeniale di intercettazione e contrasto della devianza giovanile nella logica preventiva propria della ricerca del lavoro".

"Non è possibile che si prolunghi lo stato della chiusura e di inattività per motivi che non sono più giustificabili in rapporto alla utilità della sua attività", scrivono dal coordinamento in una la lettera inoltrata alla sindaca Raggi, all'assessore ai servizi sociali Baldassarre e al prefetto Vulpiani che amministra il X Municipio.

Nel frattempo la direzione del parlamentino di Ostia commissariato ha reso noto che, temporaneamente, l'ufficio sarà attivo in via Giancarlo Passeroni nelle sede dei Servizi Sociali del X Municipio.