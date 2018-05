Il Cinema America arriva ad Ostia: al porto 90 proiezioni gratuite

Novanta serate di proiezioni cinematografiche, una platea con 1500 sedute e un maxi schermo di 12×8 metri, posizionati sulla terrazza C, al centro del Porto Turistico di Roma. Sono questi i numeri de 'Il Cinema in Piazza' al Porto che i ragazzi del Cinema America portano ad Ostia insieme ad altre due location romane: il liceo Kennedy e il Casale della Cervelletta. A presentare il programma delle serate, oggi al We GIL di Trastevere, era presente anche Carlo Verdone che aprirà il ciclo di proiezioni proprio al porto.

Dall'11 giugno all'8 settembre la rassegna cinematografica gratuita propone al pubblico romano retrospettive cinematografiche dedicate a Federico Fellini, a Quentin Tarantino, così come a Sofia Coppola, Tim Burton o Pier Paolo Pasolini. Ma non mancano le proiezioni dedicate ai più piccoli con celebri pellicole della Walt Disney o della Pixar e proiezioni dedicate a “corti” di successo.

Tutti gli eventi sono gratuiti ed il porto di Ostia si prepara alla kermesse. Da luglio 2016 la struttura, sottoposta a sequestro preventivo e gestita dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione attraverso un amministratore giudiziario, Dott. Donato Pezzuto, ha dato vita ad un progetto di rilancio centrato sullo sport e sulla cultura. Primi eventi sono stati nel 2017 i Campionati Italiani Classi Olimpiche di vela organizzati grazie ad una convenzione con la Federazione Italiana Vela che ha aperto presso il Porto Turistico una propria base nautica.

Nel medesimo anno sono state organizzate, in collaborazione con la società Hdrà di Roma, la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico e il progetto 'Un mare di Sport' con la Regione Lazio. Il 2018 si è aperto con la Giornata Nazionale del mare, l’evento internazionale di Triathlon Challenge Roma, il contest di pesca Big Red e ora si appresta a proseguire con 'Il Cinema in Piazza'.

Ecco la programmazione ad Ostia