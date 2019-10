La strada è troppo pericolosa, chiusa via dei Pescatori: residenti intrappolati

La strada è troppo pericolosa e per questo è stata chiusa al traffico. Così la Polizia Locale del X Gruppo Mare ha deciso di chiudere un tratto di via dei Pescatori, costringendo i residenti dell'Axa diretti a Ostia a passare per la Cristoforo Colombo. Il divieto interessa il tratto da via Macchia Saponara a via di Casal Palocco come si leggere dalla determina dei vigili.

Via dei Pescatori, unico collante tra l'entroterra e il mare, si può così nuovamente raggiungere da via di Casal Palocco "anche se lamentano gli automobilisti pure questo tratto non è messo benissimo e temiamo che possa subire la stessa sorte. Invece di programmare interventi di manutenzione si preferisce chiudere le strade e di questo passo rischiamo di rimanere intrappolati nei nostri quartieri senza possibilità di fuga", scrive la Polizia Locale.

E non solo. Laterale della Colombo da cui si può raggiungere Ostia per Palocco è ristretta a causa delle radici dei pini. In più c'è il limite di 50 orari. I residenti di Axa, parte dell'Infernetto e Palocco si sento in trappola.

"Sulla riapertura della strada e sulla viabilità si brancola nel buio e temiamo che i tempi siano più lunghi di quanto si possa immaginare. Urge una soluzione urgente per garantire alle attività commerciali di continuare a lavorare e su questo stiamo vigilando", sottolinea il consigliere di Fratelli d'Italia nel X Municipio Mariacristina Masi.

"Dopo aver preso atto della confusione che regna in Municipio presenteremo un'interrogazione in Campidoglio per capire come si intenda intervenire sulla strada" aggiunge il Capogruppo di FI in Assemblea Capitolina Andrea De Priamo - È un'arteria importante per la viabilità del X Municipio e la superficialità con cui si sta affrontando il problema desta serie preoccupazioni".