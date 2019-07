Trolley sospetto abbandonato in un parcheggio: all'interno trovati 10 chili di cocaina

Era stato lasciato incustodito, seppur nascondeva un tesoro del tutto illecito. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Roma Casal Palocco hanno rinvenuto 10 chili di cocaina.

L'ingente quantitativo di droga era in una valigia trolley, abbandonata in un parcheggio in zona Casal Palocco. La droga era suddivisa in dieci involucri pressati e nascosta tra alcuni indumenti. I Carabinieri indagano sull'evento.