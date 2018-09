Axa: la scuola Pegaso vede la luce, il plesso è chiuso da 6 anni. Al via l'iter per la riqualificazione

L'asilo Pegaso, nel quartiere dell'Axa, alle porte di Ostia, rivede la luce. La Commissione Scuola del X Municipio ha votato all'unanimità un documento, poi approvato in consiglio per la riqualificazione dell'area di via Euripide in cui sorge il plesso dell'infanzia.

Era il marzo del 2012 quando la Asl decretò la chiusura del complesso inagibile per mancanza di requisiti igienici e strutturali. Quattro container, dai sigilli in poi, si trasformarono in "casa" per i senzatetto che divennero i nuovi inquilini. Grazie alle richieste dei residenti, fu redatta una delibera comunale nel 2014 che ne avviò il cammino per la demolizione e ristrutturazione del manufatto.

Una situazione che ha causato non pochi problemi alle famiglie della zona, costretti a mandare i propri figli in scuole al di fuori dalla propria zona, o ad iscriverli in strutture private.

Dopo anni di abbandono, rimpalli e degrado, finalmente l'area sarà risanata con la conseguente ricostruzione della struttura educativa ed il mantenimento della destinazione d'uso scolastico. Nel da l'annuncio in una nota una nota Enrico Sarazzi, Presidente della Commissione Scuola del X Municipio di Roma Capitale: "Con un documento di Commissione, votato ieri nel Consiglio Municipale, considerato che nel bilancio di previsione 2014-2016 sono stati stanziati i fondi necessari alla bonifica dell'area ed alla ricostruzione della scuola, si potrà riconsegnare al quartiere Axa un presidio scolastico importante che compenserà la carenza di posti, fortemente sentita in quella zona del Municipio".