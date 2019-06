Casal Palocco, lite stradale: automobilista lancia sassi contro bus Atac

Un sasso contro l'autobus Atac 014, i vetri infranti e il conducente ferito. Il tutto dopo una lite stradale. Il colpevole del fatto, avvenuto lo scorso aprile, ora ha un volto.

Dopo accurate indagini dei Carabinieri, è stato denunciato in stato di libertà un bengalese di 21 anni.I fatti sono avvenuti in via di Casal Palocco quando l'utomobilista, a seguito di una banale lite per motivi connessi alla circolazione stradale, ha scagliato delle pietre e una bottiglia contro la vettura della linea 014, rompendogli il parabrezza e ferendo anche lievemente l'autista.

Il giovane si era poi dato subito alla fuga facendo perdere le proprie tracce. L'analisi dei filmati della videosorveglianza della zona e le testimonianze rilasciate dai passeggeri e dall'autista, ha consentito di risalire all'identità del violento, mettendolo di fronte alle sue responsabilità e denunciandolo al Tribunale di Roma.