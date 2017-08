Rifiuti a Casal Palocco, Forza Italia: "Roma come Napoli ma non c'è Berlusconi che salva emergenza"

E' emergenza rifiuti per i residenti di Casal Palocco costretti a subire un servizio di raccolta rifiuti carente nel mese di agosto. In estate, con il caldo, il disagio è nettamente maggiore a causa soprattutto del cattivo odore emanato dai rifiuti.

"Da circa venti giorni la raccolta nel quartiere è a singhiozzo, fortunatamente molta gente è in vacanza altrimenti avremmo assistito a seri problemi di igiene. - dichiarano in una nota congiunta, Mariacristina Masi, Coordinatore ed ex Consigliere di Forza Italia in X Municipio, e Francesca De Cesare, Responsabile di Forza Italia di Casal Palocco - Il problema riguarda ormai l'intera città di Roma, sembra che il Comune grillino, la Regione e il Governo piddini non abbiano tra le priorità quella di trovare una soluzione".

"Per ora sono tutti in vacanza, mentre Roma è una nuova Napoli. Questa volta però non c'è la prontezza di Berlusconi nell'affrontare l'emergenza e vediamo i risultati. La Capitale in questo stato è un problema nazionale, data soprattutto l'inesperienza e l'incapacità dell'Amministrazione a 5 Stelle di Roma Capitale. - conclude Forza Italia - La preoccupazione sale e soprattutto aumenta il malcontento generale dei cittadini, costretti a pagare profumate tasse per essere sommersi, ogni giorno, di sporcizia e rifiuti. Interverremo coinvolgendo i nostri referenti a tutti i livelli istituzionali".