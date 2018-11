Nuova differenziata nel X Municipio: coinvolti altri 36.100 residenti

E’ scattato a inizio settimana per altri 36.100 romani del X Municipio il nuovo modello di raccolta differenziata tecnologica. Sono interessati circa 15.870 abitanti di Madonnetta (tratto tra via di Macchia Saponara e via del Fosso di Dragoncello), 7.900 residenti di Palocco Gorgia Leontini, 4.000 di Palocco Alessandro Magno e i circa 8.340 di Saponara. Con le nuove aree raggiunte, salgono ad oltre 184mila i romani coinvolti nel nuovo sistema, elaborato da Roma Capitale, Ama eConai.

Come previsto dal nuovo piano, sono 3 i giorni nei quali i cittadini dovranno esporre contemporaneamente due tipologie di rifiuto: sempre la frazione organica e, a seconda del giorno, anche la frazione “secca” prevista da calendario (carta; plastica/metallo; rifiuto residuo indifferenziato). L’esposizione deibidoncini/mastelli a cura degli utenti è prevista sempre nella fascia oraria serale (19 – 21) nei giorni indicati nel materiale informativo distribuito. Cambiano i colori dei contenitori, che sono stati adeguati alla norma UNI 11686 del 2017: materiali non riciclabili coperchio grigio; scarti alimentari e organici coperchiomarrone; plastica coperchio giallo; carta coperchio blu. Per bottiglie e vasetti di vetro, si continuano ad utilizzare le campane verdi stradali.

Anche in questa fase, così come nelle scorse settimane, l’azienda “accompagnerà” i cittadini, sensibilizzandoli alle nuove modalità di raccolta anche attraverso la presenza sul territorio di eco-informatori, tecnici e agenti accertatori. Il personale Ama, oltre ad essere a disposizione per informazioni sul campo e attraverso la Linea Verde, potrà verificare i conferimenti apponendo un bollino rosso di "avvertimento" con pollice verso sui contenitori in caso di errori nella separazione dei materiali.

Si ricorda che la raccolta differenziata, effettuata secondo le modalità indicate dall’azienda e dall’Amministrazione, è un obbligo prescritto dal vigente Regolamento sulla Gestione dei Rifiuti Urbani e dalla Determina Dirigenziale n 535 dell’11 maggio 2018. Gli utenti che non avessero ancora il kit di raccolta devono quindi provvedere a mettersi in regola fissando un nuovo appuntamento al numero 06.86973196 oppure recandosi per ritirarlo – dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 - negliuffici start-up presso le sedi di viale dei Romagnoli, 1167, via Giovanni Amenduni, 4 e via Enrico Ortolani (X municipio). In questo caso è necessario essere muniti di un documento di identità o, in alternativa, di delega scritta dell’intestatario Ta.Ri.