Axa: rimossi 300 cassonetti, parte la nuova differenziata nel X Municipio

Il X Municipio accoglie il nuovo servizio di raccolta differenziata 'porta a porta'. E' scattato infatti questa mattina dall'area di via Eschilo il piano di rimozione di circa 300 cassonetti stradali all'Axa. Nelle prossime ore verranno rimossi i primi 200 contenitori.

Sono 46 le strade coinvolte dal nuovo modello. Le operazioni di rimozione vedono coinvolti 12 addetti supportati da 6 mezzi dedicati e sono precedute dalla vuotatura degli stessi e dalla successiva pulizia delle postazioni. I contenitori in buono stato saranno utilizzati per integrazioni/sostituzioni in altre aree della città.

Inizia così la fase concreta del servizio che partirà dall'Axa dove si passerà dal modello stradale al porta a porta. Dopo Axa, Dragoncello, Dragona e Centro Giano, per poi passare a Ostia Antica (Bagnoletto, Tre Pizzi Bagnolo e Saline) e quindi Saponara-Madonnetta-Palocco- Alessandro Magno ed ancora, Stagni di Ostia-Infernetto-Castel Porziano. A seguire, Acilia-Madonnetta-Casal Bernocchi-Malafede ed infine ad Ostia.

Qui, saranno anche allestite le domus (qui per saperne di più). A tutte le utenze domestiche saranno richieste 3 esposizioni dei rifiuti a settimana invece delle attuali 9. In ogni giorno di raccolta, si dovranno esporre contemporaneamente due tipologie di rifiuto: sempre la frazione organica e, a seconda del giorno, anche la frazione "secca" prevista da calendario (carta; plastica/metallo; rifiuto residuo indifferenziato).

Ai cittadini sarà richiesta l'esposizione dei bidoncini/mastelli in un'unica fascia oraria giornaliera: serale (19-21). Per i contenitori in vetro, si continueranno ad utilizzare le campane verdi stradali.