Entra in villa in cerca di gioielli: anziana lo sorprende e fa arrestare il ladro

Ha scavalcato il muro di cinta per entrare in un appartamento e saccheggiarlo. Non aveva però fatto i conti con l'anziana proprietaria di casa che, notati i movimenti loschi, ha allertato il Numero Unico per la Emergenze e così il furfante è finito in manette.



Succede a Casal Palocco dove i carabinieri hanno individuato e arrestato un albanese di 50enne, già gravato da precedenti di polizia, per tentato furto in abitazione.



L'uomo dopo cavalcato il muro perimetrale di recinzione e si era introdotto all'interno di una villa, forzandone una finestra al piano terra. Il ladro era stato, poi, sorpreso dall'anziana proprietaria all'interno della camera da letto, mentre rovistava tra i vestiti in cerca di qualcosa di gioielli; la donna non si è persa d'animo ed ha subito chiamato i Carabinieri.



Il malfattore, che nel frattempo si era dato alla fuga, è stato arrestato di militari, prontamente accorsi, i quali l'hanno localizzato nelle vicinanze dell’abitazione. L'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma.