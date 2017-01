Casal Palocco, emergenza scuole: topi e rami pericolanti nei cortili

Continua l'emergenza scuole nel X Municipio. A Casal Palocco i genitori degli alunni della scuola elementare Palocco84 hanno manifestato il loro malcontento contattando il consigliere capitolino Francesco Figliomeni, di Fratelli d'Italia.

"I genitori lamentano uscite di emergenza bloccate, la presenza di topi, la manutenzione del cortile interno ed esterno lasciata allo stato brado, con alberi che presentano rami pericolanti, erba alta, presenza di siringhe accanto ai parcheggi, computer rubati a causa del malfunzionamento dell’impianto di allarme", si legge in una nota di Figliomenti che sottolinea: "Abbiamo presentato a tale riguardo un'interrogazione che possa far luce su queste problematiche, ma chiediamo all’Amministrazione di non essere più latitante ma di cercare di risolvere queste criticità, presentate da tempo alle istituzioni scolastiche".

"Sarebbe il caso che l'Assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, Laura Baldassarre, prendesse atto di quanto accade nelle scuole romane, e non si limitasse a dire come fatto alcuni giorni fa tramite un messaggio su facebook, 'abbiamo capito che c'è un problema di piccola manutenzione. Con l’emendamento a bilancio abbiamo previsto un fondo per la piccola manutenzione a disposizione dei dirigenti. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, la situazione è delicata. Stiamo passo passo, cercando di mettere delle risorse a disposizione'. Chiediamo che alle parole seguano i fatti".