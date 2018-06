Differenziata nel X Municipio: dopo l'Axa tocca a Centro Giano, Dragona e Dragoncello

Dopo Axa, prosegue l'estensione della nuova raccolta differenziata nel Municipio X ed ora toccherà a Centro Giano, Dragona e Dragoncello. Per l'attivazione progressiva del nuovo servizio, continua la distribuzione dei nuovi contenitori da parte di AMA.

I nuovi contenitori vengono consegnati direttamente a casa dalle 14.00 alle 19.00 da operatori provvisti di tesserino di riconoscimento. Durante la consegna, il personale attribuisce ad ogni singola utenza un kit di contenitori dotati di etichetta elettronica RFID in modo che ogni svuotamento possa essere registrato e contabilizzato. Ogni contenitore corrisponde ad una specifica utenza.

A chi non si troverà a casa negli orari prestabiliti per le consegne verrà lasciato un avviso con il numero di telefono da contattare per concordare un appuntamento ad hoc in base alle proprie necessità di giorno e orario. Nel caso in cui non si riuscisse a consegnarli neanche su appuntamento, i nuovi contenitori potranno essere ritirati presso gli uffici aperti da AMA nei due Municipi per fornire tutto il supporto possibile ai cittadini impegnati in questo importante cambiamento.

Per andare ulteriormente incontro alle esigenze dei cittadini, AMA sta predisponendo alcuni gazebo presso i quali si potranno ritirare i nuovi contenitori. Giorni, orari e collocazioni dei gazebo saranno comunicati nei prossimi giorni ai cittadini delle zone interessate.

Lo stesso personale fornisce anche tutte le informazioni necessarie per effettuare correttamente la raccolta secondo i nuovi calendari e i nuovi colori attribuiti ai diversi materiali. E risponde alle eventuali domande dei cittadini. Insieme ai bidoncini viene consegnato anche un libretto informativo e un calendario da appendere in casa con i giorni in cui dovranno essere esposti i mastelli per il ritiro dei diversi materiali.

Un appello particolare è rivolto agli amministratori di condominio che devono permettere la consegna dei bidoncini condominiali, invitandoli alla massima collaborazione per fare in modo che i loro edifici siano pronti con i nuovi contenitori alla data di avvio del nuovo sistema di raccolta.