Casal Palocco: il quartiere contro le buche, 20mila residenti per la class action contro il X Municipio

Una class action contro il X Municipio. Il Consorzio di Casal Palocco ha avviato l'iter per una azione collettiva contro l'amministrazione. Il motivo? Troppe radici e buche nelle strade. Il nuovo cda del Consorzio del quadrante che ospita 30mila abitanti ha votato anche per stabilire la linea di condotta nei confronti del Campidoglio e del parlamentino di Ostia.



La diffida è stata contestata ribadendo che la manutenzione delle strade comunali spetta in via esclusiva al Comune. "Sebbene la situazione disastrosa delle strade sia imputabile al solo Comune di Roma, non esiste alcuna azione diretta che il Consorzio possa intentare contro il Campidoglio – spiegano dal Consorzio – Nelle competenze del Consorzio, invece, potrebbe rientrare una cd class action, analogamente a quanto sta facendo il Codacons proprio in relazione allo stato del manto stradale comunale romano".

I residenti dell'entroterra di Ostia puntano il dito su Via Alessandro Magno, Via Gorgia de Leontini e Via Demostene il cui fondo stradale è dissestato con dossi provocati dalle radici dei pini.