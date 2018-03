X Municipio: M5S lancia la ' forestazione partecipata', 100 nuovi alberi tra Axa e Palocco

Il X Municipio avrà 100 alberi in più grazie all'iniziativa 'Alberi per il futuro' con la quale il Comune di Roma aderisce alla Giornata Mondiale della Natura. Due le aree individuate per la piantumazione: via Viner e via Francesco Gesualdi nei quartieri Axa e Macchia Palocco.

"L'iniziativa, fortemente voluta dall'Amministrazione del Municipio X - afferma l'assessore all’Ambiente, Territorio e Sicurezza, Alessandro Ieva - è aperta a tutta la cittadinanza, alle scuole e alle associazioni del territorio che potranno piantumare gli esemplari arborei su indicazione degli operatori del Servizio Giardini e sotto la supervisione di un archeologo della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Saranno - conclude l’assessore Ieva - momenti di vera partecipazione e per questo invitiamo i quanti prenderanno parte all’iniziativa, di dotarsi di guanti e vestiario idoneo".

All'iniziativa prenderanno parte la Presidente Giuliana Di Pillo che afferma: "Tutelare la natura significa garantire lo sviluppo sostenibile ed il benessere dell’uomo". "Teniamo in modo particolare a questa iniziativa - afferma l’assessore alla Scuola, Germana Paoletti - grazie alla quale gli studenti avranno modo di fare esperienza diretta della cura del verde. Ciò può rappresentare un vero e proprio laboratorio ambientale e allo stesso modo un punto di partenza per ulteriori sviluppi programmatici in ambito didattico".

Ecco il programma: alle ore 9, Parco di via Viner al quartiere Axa-Malafede con la piantumazione di 40 esemplari tra quercius cerris, quercius pubescens, acer campestre, fraxinus ornus, carpinus orientalis e un albero di mimosa; alle ore 11, area verde tra via di Macchia Palocco e via Francesco Gesualdi, in zona Madonetta: a dimora, 62 esemplari arborei tra quercius cerris, quercius pubescens, acer campestre, fraxinus ornus, carpinus orientalis e un albero di mimosa.