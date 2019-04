Ostia: Carnevale 2020, un sondaggio per decidere il tema

Nemmeno il tempo di archiviare l’edizione 2019 del Carnevale che già si pensa al 2020. La Presidente della Commissione Turismo e Attività Produttive Sabrina D’Alessio, nel convocare per ringraziarli, i rappresentanti dei gruppi che hanno preso parte alla sfilata in maschera dello scorso 2 marzo e alle singole iniziative che si sono tenute nei quartieri del territorio, ha lanciato la proposta di un sondaggio per decidere il tema del prossimo anno:

“Ringrazio tutti per la grande partecipazione - ha esordito D’Alessio - e per l’originalità dei vostri costumi che hanno rispettato il tema proposto del riciclo e dell’ambiente. Per l’edizione del prossimo anno dobbiamo iniziare a pensare adesso il progetto per giungere a ridosso dell’estate con un piano preordinato”.

Nel corso della riunione sono emersi alcuni suggerimenti che nei prossimi giorni faranno parte del sondaggio lanciato attraverso facebook del Municipio. Per l’Assessore alla Cultura e Grandi Eventi Silvana Denicolò quello appena passato “è stato un percorso bellissimo che grazie a voi e alla Presidente D’Alessio ha portato al successo”.