Ostia, Carnevale 2020 al via dall'8 febbraio: ecco il programma

Fervono i preparativi nel X Municipio per l’avvio delle iniziative del Carnevale edizione 2020. Il via ufficiale alla manifestazione è fissato per sabato 8 febbraio al Parco Paolo Orlando, recentemente riaperto al pubblico dopo anni di non fruizione da parte dei cittadini. Qui, come vuole la tradizione (il Parco era il punto di incontro delle mascherine) alle 11:00 partiranno le iniziative di “A Carnevale… ogni Quartiere Vale!”.



Com’è noto, anche la seconda edizione della manifestazione è all’insegna del rispetto dell’ambiente e del riciclo e, in proposito, le associazioni ed i comitati di quartiere che hanno aderito, stanno predisponendo la realizzazione di maschere, costumi ed altro materiale utile. All’apertura del Carnevale gli stessi comitati di quartiere e le stesse associazioni hanno ideato giochi e iniziative che si svolgeranno nell’arco dell’intera giornata.

IL PROGRAMMA

PARCO PAOLO ORLANDO



ore 11.00 Apertura ufficiale del Carnevale



dalle 11 alle 16 - Laboratorio permanente per creare mascherine con materiale di riciclo



ore 11.30 - Coro dell’Allegra Brigata a cura dell’Ass. CSA Drangoncello;



ore 12.00 - “La Pentolaccia” gioco antico e coinvolgente a cura del CdQ Giardino di Roma



dalle 14.00 - Animazione per bambini a cura del CdQ Ostia al Centro



ore 15.00 - La Pentolaccia



ore 16.00 - ‘O Cor Vesuviano - “Femmenesaggerate!” - Un tuffo nell’atmosfera partenopea



***Nella stessa giornata si segnalano altri due eventi:



ore 10.00 - LIPU CHM - via dell’Idroscalo – laboratorio didattico su recupero e riciclo creativo nell’ambito della Giornata di Educazione Ambientale “Mare in chiaro”:



ore 16.30 - Centro anziani Lo Scariolante - piazza Gregoriopoli ad Ostia Antica “È tutto un Carnevale”, a cura dell’Associazione Quelli della … Cultura.