Ostia, Capocotta è pronta a ripartire: "No alla chiusura spiagge libere. Provocherebbe divario sociale"

"Capocotta è pronta a riaprire". Lo garantisce il Consorzio Cinquespiagge che definisce però "preoccupanti" le recenti dichiarazioni dell'assessore all'ambiente del Decimo Municipio Alessandro Ieva sulla possibile chiusura delle spiagge libere di Ostia e non solo vista l'emergenza coronavirus.

"Siamo convinti che si possa e si debba regolamentare l'accesso alle spiagge libere, convincendo i cittadini che rispettare le regole. E' l'unico modo per passare qualche giornata al mare", dicono gli operatori balneari di Capocotta che hanno così voluto far sentire la loro voce "in difesa, sia delle aziende e delle persone che in esse lavorano, che dei cittadini che ogni anno frequentano le spiagge libere".

"Ci colpisce la distinzione tra operatori economici e spiagge libere, come se queste ultime si gestissero da sole. Sulla spiaggia di Capocotta, ad esempio, lavorano 6 imprese che, nel corso della stagione, garantiscono l'occupazione di oltre 100 dipendenti", sottolineano puntato il dito sul rischio delle imprese per una possibile chiusura.

"La mancata ripartenza di queste attività, – aggiunge il consorzio – in assenza di provvedimenti importanti da parte del Governo e delle Amministrazioni locali, comporterebbe, da un lato la chiusura delle imprese interessate e, dall'altra, l'impossibilità, per larghe fasce della popolazione, di poter godere liberamente di spiagge come Capocotta e servizi balneari".

Non solo perché secondo il Consorzio Cinquespiagge "la chiusura delle spiagge libere provocherebbe una gravissima disparità di diritti fra la popolazione. Consentire l'apertura dei soli stabilimenti balneari (come noto, a pagamento) accentuerebbe il divario sociale tra chi potrà permettersi di pagare per l'accesso al mare e chi no".

"Chi è convinto che i cittadini non sarebbero disposti a rispettare una regolamentazione degli accessi, come pensa di 'chiudere' le spiagge libere, se non con i militari?", dicono con provocazione gli operatori balneari.

"Noi crediamo che le attività economiche ed i posti di lavoro legati a questo settore possano essere salvaguardati. Gli spazi sui nostri arenili, come Capocotta, saranno pre-organizzati con apposite aree personali che garantiscano la distanza di sicurezza tra i bagnanti. Saranno, inoltre attivate, tutte le procedure di sanificazione quotidiana per la salubrità di ambienti ed attrezzature"