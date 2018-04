Ostia: camper sul lungomare, X Municipio avvia censimento degli abitanti

Il Consiglio del Municipio X ha votato all'unanimità una mozione che impegna la Presidente e l'Assessore alle Politiche Sociali a fare subito un censimento delle persone che vivono nelle decine e decine di camper e roulotte distribuiti sul lungomare di Ostia, in particolare vicino alla stazione Castel Fusano, in piazza Sirio e in piazzale Magellano.

A portrare avanti questa battaglia, Andrea Bozzi, capogruppo delle liste civiche e autonomiste "Ora" e "Un Sogno Comune" in Municipio X: "È un primo passo per affrontare una piaga sociale che rappresenta però anche una ferita in una città a vocazione turistica. Degrado, pericoli per chi vive in condizioni estreme e mancanza di decoro sono una priorità, soprattutto nella stagione estiva e ringrazio per questo la maggioranza a cinquestelle che ha compreso ed ha votato a favore del mio documento".

"Dopo il censimento - prosegue Bozzi - che mai è stato fatto, nonostante la situazione sia consolidata da anni, potremo stabilire chi ha diritto ad una eventuale assistenza sociale o alloggiativa e chi invece non ne ha e deve essere allontanato. Sono convinto che prima di ipotizzare nuovi progetti bisogna affrontare i problemi che ci sono e quella è ormai un'emergenza sotto gli occhi di tutti, che oltre a mostrare la drammaticità del problema casa, penalizza il territorio dal punto di vista turistico. Affrontare la questione con un approccio sociale è un dovere che abbiamo, per poi cercare le adeguate contromisure e impegnarci a mettere in campo le possibili forme di assistenza. Ora mi auguro che si parta quanto prima con l'avvio del censimento".