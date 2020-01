VIDEO | Ostia, addio al camion bar della Rotonda. "Rimosso perché senza permessi dal 2014"

Il famoso camion bar di Ostia, quello della Rotonda, è stato rimosso dal X Municipio. A darne notizia è stato l'assessore alle attività produttive del parlamentino del mare.

"Operava senza concessione del suolo pubblico in Piazzale Cristoforo Colombo. - sottolinea Damiano Pichi - Abbiamo messo fine ad un illecito che perdurava dal 2014 quando in sede di rinnovo della concessione furono espressi i pareri negativi alla sua permanenza, poiché in contrasto al codice della strada".

"Questa amministrazione ha anche individuato un posto alternativo a poca distanza ma la titolare non ha mai ottemperato. Oltre al sequestro del mezzo, perché privo della revisione e non marciante, la Polizia Locale del X Gruppo Mare ha sequestrato il mezzo a supporto degli operatori perché anche questo privo di revisione. - sottoilnea Pichi - Il mio sentito ringraziamento va al Direttore Apicale, agli uffici e al X Gruppo Mare della Polizia Locale per tutto il lavoro svolto. Piano piano stiamo sanando tutte quelle situazioni illecite che nessuna prima di noi ha mai voluto risolvere".