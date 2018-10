Ostia, è il 75 agosto: ma quale ottobrata romana sul litorale è ancora estate 

Temperatura oltre i 25 gradi, famiglie in spiaggia, coppie che si scambiano baci con in sottofondo il rumore del mare, lettini e asciugamani di chi è in caccia dell’ultima tintarella, qualche, immancabile, abusivo che prova a vendere (ancora) teli da mare o parei e poi loro, gli irriducibili, che non vogliono dire addio all’estate e si tuffano in acqua per l'ennesimo bagno.

È la fotografia di Ostia dove, più che una domenica di ottobre, sembra il 75 agosto, un prolungamento record dell’estate. Nel week end il mare di Roma è stato meta di tanti, tra turisti e residenti, che hanno approfittato delle giornata di bel tempo per fare un piccolo rewind e ricordarsi quando, poco più di un mese fa, muovevano passi latino americani a riva e giocavano a beach volley con gli amici. Qui, a Ostia, il tempo si è fermato. Anzi, l’estate si è allungata. Altro che ottobrata.