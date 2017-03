Ostia, bagnini e medici per la stagione estiva a Castel Porziano: al via i bandi

Bagnini sulle spiagge libere di Ostia e assistenza medica a Castel Porziano. Il X Municipio ha lanciato due bandi per la prossima estate, entrambi con scadenza l'11 aprile prossimo. Il primo riguarda l'affidamento del "servizio di salvataggio connesso alla balneazione indispensabile per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica sulle spiagge libere di Roma Capitale".

Il bando di 6 pagine dal valore di 253mila euro, firmato del direttore del X Municipio Cinza Esposito. Diversi gli aspetti da tenere in considerazione così come i criteri di aggiudicazione presi in esame. Si valuteranno la "modalità di organizzazione del servizio" e la "qualifica e l'esperienza del personale" che verrà impiegato nell'appaltero, mentre l'aspetto che porterà più punti per l'aggiudicazione del bando riguarderà le "integrazioni e migliorie proposte, senza richiesta di ulteriori compensi" come ad esempio l'incremento del personale o servizi aggiuntivi per persone diversamente abili e anche "l'impiego di materiali ed attrezzature aggiuntive".

Il servizio, che riguarderà 17 postazioni indicate dal Demanio Marittimo di Roma Capitale, sarà valido dal periodo che va dal 15 maggio al 15 settembre. Ogni bagnino, si legge, avrà in dotazione una attrezzatura speciale con binocolo, megafono, galleggiante tipo "baywatch", pattino, bandiere e divisa. Il servizio, attivo anche durante i giorni festivi, si avvarrà dell'orario imposto dall'ordinanza estiva che sarà poi emanata dal Campidoglio. L'apertura dei plichi per conoscere il vincitore del bando avverà il 13 aprile alle 10, in via del Martin Pescatore 66 ad Ostia.

Il giorno prima, il 12 aprile, si conoscerà invece il nome del vincitore del bando relativo all'affidamento del "servizio di assistenza -medico sanitaria e pronto soccorso sulla spiaggia di Castel Porziano", sempre con scadenza l'11 aprile. Anche questa procedura di gara è firmata dalla dottoressa Esposito e vale 60mila euro.

Anche in questo caso verranno valutari, ai fini dell'assegnazione, "modalità di organizzazione del servizio" e la "qualifica e l'esperienza del personale", con maggiore importanza ancora alle "integrazioni e migliorie proposte, senza richiesta di ulteriori compensi".

La durata del bando, in questo caso riguarderà il periodo che va del 1 maggio al 30 settembre. Il servizio sarà garantito con la presenza di un autoambulanza, un'autista con funzione anche di barelliere, un infermiere, un medico emergensista. I vincitori di entrambi i bandi si interfacceranno anche con l'Amministrazione Capitolina e la Capitaneria di Porto.