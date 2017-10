Bagnoletto, M5S promette una scuola materna: "Ereditato situazione di forte disagio"

Una nuova scuola materna a Bagnoletto, nell'entroterra di Ostia. E' questa la promessa, in piena campagna elettorale, del Capogruppo capitolino del M5S Paolo Ferrara e del consigliere capitolino Nello Angelucci (M5S).

I grillini, cavalcando l'onda delle elezioni del 5 novembre, spiegano: "Durante la Commissione Lavori Pubblici, con la Presidente Alessandra Agnello abbiamo affrontato la questione della mancata realizzazione di una scuola materna a Bagnoletto, quartiere del Municipio X. Una delle tante opere mancate sebbene prevista e anche finanziata oltre 15 anni fa per circa 1,5 mln di euro, fondi non più disponibili in quanto armonizzati dal punto di vista del bilancio".



"Addirittura per questa scuola era stato assegnato un bando a cui non è stato dato seguito e ciò ha determinato un contenzioso con l'impresa vincitrice per circa 500mila euro di richiesta danni", poi l'accusa verso le vecchie amministazioni: "La mancanza di nuove strutture scolastiche nel corso degli anni ha determinato e determina ad oggi un forte disagio nelle aree di Dragona e di Ostia Antica, come in molte altre zone della Capitale, dove per ridurre le liste di attesa è stato necessario convertire nei plessi scolastici i laboratori ad aule. Questo è ciò che abbiamo ereditato".

Quindi l'annuncio e la promessa di Ferrara e Angelucci: "Ci impegneremo affinché venga garantito il diritto ai residenti di Bagnoletto, così come di altri quartieri di Roma, di avere una scuola dignitosa. Il nostro obiettivo è quello di avviare un iter che possa concretizzarsi nella realizzazione di una struttura scolastica adeguata alle esigenze demografiche del territorio. A questo scopo, la commissione ha stabilito di riconvenire il prossimo 26 ottobre con l'obiettivo di valutare la soluzione più efficace e rapida che gli uffici avranno delineato".