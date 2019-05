Ostia: la Asl smentisce depotenziamento del Grassi e annuncia nuovi infermieri

La chiusura dell'ambulatorio di Immunoallergologia del reparto di Pediatria del Grassi non ci sarà. Lo stop che c'è è solo temporaneo e presto il servizio verrà potenziato con l'arrivo di nuovi medici e infermieri.

A smentire la notizia di una possibile chiusura del reparto è la Asl Roma 3, con una nota: "La temporanea chiusura dell'ambulatorio di Immunoallergologia, nello specifico, si è resa necessaria per una momentanea carenza di personale, situazione alla quale questa direzione ha già posto rimedio avviando le procedure di assunzione di nuovi infermieri e medici che verranno espletate e concluse entro un arco massimo di tempo di 90 giorni. A tal proposito si evidenzia pure l'imminente implementazione del servizio di Telemedicina che consente di assistere in remoto pazienti cronici, in particolare cardiopatici, seguiti in tempo reale anche attraverso la consulenza Heart team in affiancamento con il Policlinico Gemelli".

Giusto il tempo per concludere le pratiche di assunzione del nuovo personale medico e infermieristico e il servizio potrà riprendere regolarmente. Nel frattempo Margherita Welyam, del Partito Democratico, ha già fatto richiesta per un incontro in Regione per chiedere ulteriori spiegazioni e per manifestare l'importanza che questo servizio rappresenta per il nostro territorio