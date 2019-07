Ostia: anziano rapinato e minacciato con una pistola da ex badante

Maltrattamenti, rapine e anche la minaccia con una pistola. Vittima di una donna, sua ex badante, un 80enne pensionato. La mattina dello scorso 30 giugno, i Carabinieri di Ostia erano intervenuti in aiuto dell'uomo che, profondamente scosso, aveva chiesto un sostegno per ciò che gli stava capitando.

Nella denuncia è emerso come il pensionato fosse entrato ne mirino dell'ex badante 38enne cubana già sottoposta alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi da lui frequentati. L'anziano ha raccontato ai militari di essere stato nuovamente avvicinato dalla donna: lei, armata di una pistola, lo aveva rapinato.

I Carabinieri hanno così fatto scattare un'articolata attività investigativa volta, da una parte ad individuare la donna raccogliendo gli eventuali elementi di colpevolezza nei suoi confronti, dall'altra a garantire la tutela della vittima, prevenendo altre possibili aggressioni.

I numerosi riscontri e gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini sono stati pienamente condivisi dal magistrato e hanno consentito l'emissione, nei confronti della rapinatrice, di un provvedimento che ne ha disposto l'immediata carcerazione.

I Carabinieri hanno, quindi, rintracciato e arrestato la donna, traducendola presso la casa circondariale Rebibbia, e riportando un po' di serenità nella vita dell'anziana vittima.