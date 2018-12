Ostia: si rompono tubature dell'impianto di riscaldamento, allagate sedi Asl

Locali della Asl Roma allagati e riscaldamento fuori servizio nelle case comunali. Succede ad Ostia in via Vasco de Gama 142. Il complesso popolare in gestione al Comune di Roma, che fa registrare da anni problemi per la scarsa manutenzione, è scenario dell'ennesimo disservizio.

Nel pomeriggio di giovedì 6 dicembre le tubazioni che collegano la caldaia agli appartamenti hanno ceduto. L'acqua ha quindi allagato gli uffici di pianterreno utilizzati dalla Asl e alcuni lavoratori hanno dovuto traslocare temporaneamente presso la Casa della Salute, su lungomare Paolo Toscanelli.

Il sindacato Cobas Asl Roma 3 ha inviato una nota ai vertici aziendali chiedendo di "assicurare anche tutti gli interventi necessari per rimuovere non solo tracce di muffa e di umidità eventualmente presenti ma una corretta e adeguata climatizzazione di tutti i locali presenti all’interno dei servizi interessati, nonché quelle necessarie e fondamentali condizioni di igiene, salubrità e decoro che, necessariamente, devono essere garantite nei luoghi di lavoro". [Qui la nota completa].