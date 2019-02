Ostia in lutto: è morto Aldo Milesi, ideatore del premio Roma

E' morto Aldo Milesi, ideatore del Premio Roma, e figura di spicco della cultura ad Ostia. Aveva compiuto da poco 86 anni e stava il calendario dell'edizione numero 21 prevista della rassegna capitolina. Milesi, con il Premio Roma, ha omaggiato personaggi illustri come Rita Levi Montalcini, Roberto Benigni e tanti altri con premiazioni presso il Teatro romano di Ostia Antica prima e presso l'Aula Magna dell’università La Sapienza poi.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Ernesto lo ricorda come "il mio maestro, consigliere, amico, a me caro come un padre". Silvia sottolinea come Ostia abbia "perso un faro della cultura".

Domenico aggiunge: "Le persone come il professor Milesi continueranno a vivere sempre con il loro esempio in coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo". "Non posso crederci che il professore non ci sia più", scrive Giuliana. "Aldo non ti dimenticherò mai.Persona di cultura e grande equilibrio umano", ricorda invece Ruggero.

"Con la scomparsa di Aldo Milesi il mondo della cultura non soltanto lidense ma nazionale, perde un caposaldo, un punto di riferimento del quale si sentirà la mancanza. - commenta in una nota la presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo - E' stat studioso, scrittore, attento osservatore a 360 gradi del mondo della letteratura, del cinema, ed appassionato del territorio del Municipio X. Ai familiari vada la mia personale partecipazione al loro dolore".