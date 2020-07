Ostia, cade albero vicino il cavalcavia: danneggia quattro auto

Paura ad Ostia dove un albero è caduto su quattro auto in sosta. L'episodio è avvenuto domenica 5 luglio in via delle Antille, la strada che costeggia il viadotto Attico Tabacchi, il cosiddetto cavalcavia di Ostia. La pianta ha danneggiato due Nissan, una Range Rover e una Toyota Yaris.

Sul caso sono intervenuti anche Federico Rocca (responsabile romano Enti Locali Fratelli d'Italia) e Andrea Rapisarda (esponente dell'Associazione Ostia Protagonista): "Sono due settimane che tutta Roma sta facendo i conti con la caduta di rami o addirittura alberi, in un fenomeno che purtroppo non è rimasto estraneo al territorio di Ostia. Ieri pomeriggio infatti abbiamo visto la caduta di un albero lungo Via delle Antille, in un crollo che ha comportato numerose automobili danneggiate tra quelle che erano in sosta o procedevano lungo questa strada in direzione Via delle Baleniere e solo fortunatamente non ha provocato feriti".

"È bastata una settimana con qualche pioggia e poche folate di vento per piegare questo pino, purtroppo non gestito adeguatamente dagli Enti preposti del X Municipio. - si legge in una nota - Su tutto il territorio lidense infatti mancano delle potature adeguate, con rami o pezzi di arbusti che rischiano di crollare anche in altre zone del Litorale Romano. Al Parco Pallotta sono ben quattro gli alberi a rischio collasso, in un’immagine che possiamo trovare anche all’Infernetto con un pericoloso albero secco - nonostante la stagione estiva - su Via Bedollo e con i pini presenti su Via Guido Calza nel tratto tra Ostia Ponente e Ostia Antica".

"Anche su questa faccenda l'Amministrazione Di Pillo e del consigliere comunale Ferrara parlerà di complotto ai loro danni? Consigliamo alla Giunta del X Municipio di pensare meno a fare spot non veritieri sulle spiagge, ma bensì a valutare soluzioni per mettere in sicurezza i numerosi alberi del territorio lidense: con la sicurezza stradale e l’incolumità dei cittadini non si può scherzare", concludono.