Acilia: dopo il guasto all'impianto fognario si apre una voragine, strada chiusa

Si è aperta una voragine ad Acilia. E' accaduto nel pomeriggio di domenica all'altezza del civico 43 di via dei Monti di San Paolo, angolo via Lorenzo Nerucci. Sul posto sono intervenuti i vigili del X Gruppo della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno transennato la strada.

A ricostruire la vicenda il Comitato di quartiere Acilia nord 2018 che, ha fatto presente come, lo scorso 26 agosto, era stato richiesto l'intervento ad Acea Ato2 per un mal funzionamento all'impianto fognario: "Il personale della società è intervenuto in più riprese riscontrando con video ispezioni varie ostruzioni con presunti cedimenti strutturali che ad oggi, non sono ancora stati risolti".

Quindi la voragine e la richiesta d'intervento della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco che hanno interdetto la viabilità in via dei Monti di San Paolo.

"Abbiamo aperto una nuova segnalazione ad Acea Ato2 e siamo in attesa dell'intervento per capire se riconducibile alla problematica di cui sopra, da loro evidenziata all'altezza di via Franzoni. - fanno sapere dal Comitato di quartiere Acilia nord 2018 - L'eventuale riparazione e ripristino, richiederà alcuni giorni che causerà seri disagi a tutta la Cittadinanza ed esercizi commerciali".